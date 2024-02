"Väljastpoolt Saare maakonda pärit õppijate toomine siia on olnud olnud üks meie eesmärke juba aastakümneid," ütles ametikooli teabejuht Taavi Tuisk .

Käesoleval õppeaastal õpib Kuressaare ametikoolis 820 inimest, kellest 215 ehk iga neljas on tulnud väljastpoolt Saare maakonda. Tuisu sõnul on see osakaal läbi viimaste aastate samasugusena püsinud.