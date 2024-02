Eesti talves tekib paljudel mõtteid soojamaareisist. Mõnus päikese puudutus on just see, mida ühel jaanuaripäeval tunda sooviks. Vähemalt mul on küll nii ja olin väga rahulolev mõttest, et terve jaanuarikuu veedan ma täpselt ekvaatori peal: Nyahururu linnakeses Keenias.

Saarlased on ehk kuulnud Eesti parima maratonijooksja Tiidrek Nurme reisidest Keenia treeninglaagritesse. Viimased kaheksa aastat on sinna juurde kuulunud ka projekt “Eesti maja Keenias”. See ei ole üks kindel füüsiline maja ning asukoht võib ajas muutuda. Seni on maja toimunud enamasti Nyahururus, kuid paar korda ka maailma jooksumekas Itenis.

Nagu Tiidrek ise on sõnastanud, on see majaprojekt sild kahe kultuuriruumi vahel. Paremini ei saakski öelda, sest projekti kaudu Keeniasse tulevad inimesed ei koge tavapärast safarireisi, kus valgele turistile mõeldud džiibis üheksa päeva mööda safareid sõidetakse ja elevante otsitakse. Selle projekti kaudu Keeniasse tulevad inimesed kogevad päris elu kohalike seas. Tiidreku aastate jooksul kogutud teadmised teevad sellest reisist hindamatu ja teistsuguse kogemuse.