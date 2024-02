Aasta koor 2023 - Saaremaa Meeskoor SÜM

Aasta koore 2023 on kaks - Saaremaa Meeskoor SÜM ja Rahvusooper Estonia noormeestekoor.



Panuse eest kultuuriruumi pälvis aasta koori tiitli Saaremaa Meeskoor SÜM (dirigendid Ester Soe ja Mari Ausmees). Koor saavutas 2023. aastal rahvusvahelisel koorifestivalil „Canta al mar“ Calellas B2 kategoorias kulddiplomi ja kategooriavõidu.



See ei olnud ainus aastapreemia, mis saabus Saaremaale. Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2023 on Mari Ausmees – Saaremaa Meeskoori SÜM abidirigent ning Kuressaare Hariduse Kooli muusikaõpetaja ja koorijuht, kes XIII noorte laulupeol „Püha on maa“ osales kolme kooriga.