Saaremaa valla infoleht teavitas nädala eest avalikkust sellise sõnastusega, et ilmaradari rajamine Varkjasse oleks justkui juba ära otsustatud. Tegelikult see nii ei ole, ütles Saarte Häälele abivallavanem Kaarel Tang .

"Meil on väga kahju, et see jättis mulje, justkui oleks ilmaradari ehitamine Varkjasse juba otsustatud," lisas Tang.