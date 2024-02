Satelliit-telefoni numbritelt algusega +88213 tehakse Eestisse õngitsuskõnesid

Telia riskijuhi Andreas Meistri sõnul on sellistele õngitsuskõnedele üheks iseloomulikuks jooneks lühike kõne kutsung, millele ei pruugi jõuda kõne saaja vastata. Samuti tehakse kõnesid reeglina öösiti – võimalik, et selle eesmärk on kasutada ära inimeste madalamat tähelepanu.