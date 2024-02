KÜLAVAHELOOD ⟩ Karja mõisa kirbukast süvamuusika kontsertideni

Nädalapäevad tagasi külastas Külavahelugude toimetaja-saatejuht Karja rahvamaja ka seetõttu, et seal oli avatud kirbuturg, eeldades, et siis on mõisamajas rahvast rohkem, kellega külavahelugusid pajatada. Ta ei eksinud. Rahvamaja juhataja Lii Mägi juhatas ajakirjaniku kõigepealt naiste juurde, kes olid rahvamajja traditsioonilisele kokkusaamisele tulnud.