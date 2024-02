Kolledži meretehnoloogia kompetentsikeskuse juhataja Villu Vatsfeld ütles, et on kõigi linlaste huvides, et kesklinnas ei oleks militaarobjekti. Ta lisas, et vastavate ametkondade info järgi maksab sidemasti teisaldamine suurusjärgus miljon eurot, mida ei tohiks kindlasti võtta haridusele mõeldud rahast.