Muhu muuseum meenutas Juhan Smuuli ja tema õnnetu saatusega poolvenda

Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär ütles oma lühikeses tervituskõnes, et vaatamata Juhani kohta viimasel ajal avalikuks tulnud uuele infole on tema kirjanduspärand oluline siiamaani ja tema kirjutatud teosed hinnatavad. "Muuseum ei pea üheski asjas poolt valima. Meie ülesanne on tõde edasi anda nii heas kui halvas," rõhutas muuseumijuht.