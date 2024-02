Omavalitsused ootavad riigilt õpetajate palgatõusuks lubatud raha

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul ei saa kuidagi nõustuda rahandusministeeriumi poolt välja öeldud selgitustega, et raha jõuab omavalitsusteni õigeaegselt. „Tegime ettepaneku alustada haridusvaldkonna kriisi lahendamist kõigepealt õpetajatele ning omavalitsustele antud lubaduste täitmisest. Soovime teada saada, mis samme on selleks tehtud, et õpetajad saaksid kätte kokku lepitud palgatõusu ja puudu olevad 9,3 miljonit eurot omavalitsuste eelarvetesse jõuaksid," ütles Trei.