Saarlastest Mudahundid osalevad maratonrallil Aafrikas

Saaremaalt pärit Silver Ringvee, Maksim Hrustaljovi ja Alari Adosoni tiim nimega Mudahundid on võtnud ette Budapest–Bamako ralli, mis viib osalejad läbi Põhja- ja Lääne-Aafrika erinevate maastike, sealhulgas kõrbed, savannid ja mäeahelikud. See on ralli, mis paneb proovile nii osalejate vastupidavuse kui ka navigeerimis- ja sõiduoskused.