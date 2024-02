PIIRKONDLIKUD TUNNUSTUSED ⟩ Laimjala, Torgu, Kaarma, Pihtla, Valjala ja Muhu

Torgu aasta tegija 2023 on Kaire Ley. Tiitel anti talle üle Torgu kogukonnamajas toimunud peol. Tunnustuse pälvis ta Torgu piirkonna koduloo, pärandkultuuri ja looduse uurimise, hoidmise ning tutvustamise eest.

Kaarma Aasta tegu 2023 on MTÜ Elu Jaoks-Kaarma Abituba. Kaarma piirkonna keelelise ja sotsiaalse elu edendamise eest heategevuslikus võtmes ja uues tuules. Kaarma Abituba tegi möödunul aastal läbi uue tulemise. Muutis kogukonna abiga oma nägu ja tegu nii reaalselt kui sotsiaalmeedias. Kui MTÜ põhitegevus on suunatud heategevusele, siis oma vahvate ja keelelis-kultuuriliselt värskete sotsiaalmeedia postitustega aitab ta kaasa hea tuju levitamisele ning vähem tähtsam ei ole tõik, et kui kohale lähed, näed seal nagunii mõnda tuttavat.