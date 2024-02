Minister Sikkut ⟩ Mina ei surunud stimulaatorite ettepanekut läbi!

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul ei vasta Saarte Hääle allika väide, et stimulaatorite paigaldamise teemalise ettepaneku võttis tervisekassa nõukogu koosoleku päevakorda just minister, tõele. Samuti on Sikkuti väitel vale see, et just tema püüdis läbi suruda seda, et Kuressaares lõpetataks stimulaatorite paigaldamine juba 1. aprillist.