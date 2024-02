Saaremaa vallavalitsus nõudis osaühingult Projekt Kuubis 173 445 eurot, millest kohtu hinnangul on õigustatud 134 851 euro väljamõistmine. Menetluskuludest 22,25 protsenti jättis kohtunik valla ja 77,75% osaühingu kanda, kuid täpsed summad selguvad pärast otsuse jõustumist.

On üsna kindel, et Projekt Kuubis kaebab edasi Tallinna ringkonnakohtusse. Praeguse seisuga on aga firma vaidluse esimeses kohtuastmes kaotanud.