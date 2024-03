Haigla toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium läks kolmele arstitudengile

Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde loodud stipendiumifondi eesmärk on toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga.

Saaremaa valla esindaja Lauren Sirp ütles, et Saaremaa Valla jaoks on väga oluline toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi.

„Oleme olukorras, kus Saaremaal on tervishoiuvaldkonnas spetsialistide puudus ning tudengitele mõeldud stipendium on üks võimalus selle leevendamiseks,“ tõdes ta ja lisas, et nende kui valla eesmärk on parendada igakülgselt valla haldusterritooriumil elavate isikute arstiabi kättesaadavust ja kvaliteeti.