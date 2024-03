VIDEO ⟩ Minister Madis Kallas: stimulaatorite paigaldamise teenus Saaremaal peab jätkuma!

Eile kohtus regionaalminister Madis Kallas Saaremaa vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni, volikogu esimehe, vallavanema ja abivallavanema ning Kuressaare haigla juhtide ja haigla nõukogu esindajatega, et arutleda tervisekassa otsuse üle Kuressaare haiglalt südamestimulaatorite paigaldamise ja vahetamise õigus ära võtta.

"Loomulikult peaks see õigus Saaremaale jääma," ütles Kallas pärast komisjoni erakorralist koosolekut. "Leian seda nii regionaalministri kui ka saarlasena. Mandri-Eesti on teises olukorras kui saared. Mandril saab ööpäevaringselt sõita igasse haiglasse, ei pea arvestama praamiaegade ja muude takistustega."

"Kui need küsimused, millele ma ei ole seni vastuseid saanud, jäävad vastamata, siis ma kinnitamise poolt olla ei saa," ütles Kallas.

"Me kindlasti ei nõustu sellega, et Saaremaa inimesed peaksid hakkama stimulaatoreid paigaldamas ja vahetamas käima mandril," ütles valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Kairit Lindmäe .

Lindmäe sõnul leppisid komisjon, volikogu esimees ja vallavalitsuse esindaja kokku, et kohtuvad Eesti kardioloogide seltsiga ja küsivad Kuressaare haiglas tehtud auditi kohta (haiglas 2021. aasta maist 2022. aasta novembrini läbiviidud auditis hinnati 48 protseduuri, millest 27 olid seotud stimulaatori paigaldamise ja 21 vahetamisega – toim) ning kas sarnast auditit oleks võimalik teha ka teistes haiglates, kus stimulaatoreid paigaldatakse ja vahetatakse.

"See on vajalik, et saada tekkinud tüsistuste kohta mingid võrreldavad andmed," lausus Lindmäe.