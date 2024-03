"Et elus odavamalt hakkama saada," ütles Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm , viidates, et jaama on tarvis kokkuhoiu pärast.

Roomassaare on tema sõnul Eesti kõige päikesepaistelisem koht. "Päikesest saadava energia oma tarbeks ärakasutamine on täna kõige ratsionaalsem. Majanduslikult on see lõpuks igati abiks," usub Sõrm projekti edusse.