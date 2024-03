HOOLEKOGUD VASTU ⟩ Hariduse arengukavas ühe õpetaja süsteemile üleminekust kirjutatud pole

"Vaatasime oma koosolekul hariduse arengukava aastateks 2020–2030, kus on välja kirjutatud, milliseid kriitilisi tegevusi on haridusvaldkonnas vaja teha, aga nende eesmärkide ja ülesannete hulgas ei leidnud me lasteaedade üleminekut ühe õpetaja süsteemile kusagilt," ütles Saaremaa gümnaasiumi hoolekogu juht Anton Teras.