"Düün 2" püüdis Saaremaa kinoliste hinged kaasa võtta

"Sai äsja Apollo kinos "Düün 2" vaadatud. Kõik on äge, aga see helitugevus on ikka väga paigast ära ja hakkas lausa häirima, kui minu trumminahad Zimmeri muusika saatel rebenema hakkasid! Apollo kino, TEHKE midagi! " postitas arutelu algataja Märgatud Saaremaal gruppi.