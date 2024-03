KÜLAVAHELOOD ⟩ Tublid naised maakonna aasta haridusasutusest

Vabariigi aastapäeval tunnustati Lümanda piirkonna elutööpreemiaga õpetajat Külli Lindaud, kes nüüdseks on Lümanda koolis nii klassi- kui käsitööõpetajana töötanud üle poole sajandi. Õpetaja Lindau on juhendanud ka näiteringi, ta on üks saarluse, pärandkultuuri ja rahvusliku käsitöö edendajaid nig kirjutanud käsitööst mitu raamatut.