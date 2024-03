NOM ilumessil saab osa võtta haigla toetusfondi heategevuslikust õnneloosist

Õnneloosiga kogutud tulu kasutatakse Kuressaare haiglas tööle asuva eriarsti lähtetoetuse kogumiseks. Lähtetoetuse eesmärk on motiveerida alustavaid eriarste valima oma elu- ja töökohaks Saaremaa. "Nii lihtsalt on – kui meil on arst, saame ravida. Kui arsti ei ole, ei saa me ka kodusaarel ravi," lisavad nad sotsiaalmeedias.