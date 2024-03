Sel aastal tulid gümnasistid keskväljakule ühises rongkäigus, et kõik õpilased saaksid natuke kuulata, kaasa mõelda ja saada osa eestluse tundest, mida emakeelepäev endas kannab. Luks möönis, et kindlasti on neid, kes on kohaletulemisest rohkem huvitatud ja ka neid, kes tegeleksid pigem muude asjadega. Noorte jaoks on tema sõnul siiski tegu pigem neutraalse teemaga.