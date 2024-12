Nii juhtub alati, kui kodutöö on tegemata. Kui ei guugelda, ei küsi, ei uuri... Ega aima, mis sind ees ootab. Juhtub just nii, nagu juhtus ühel novembripäeval, kui Oma Kodu loole sõitis. Ja siis... ühe järjekordse käänaku tagant sarapuupõõsaste ja kiviaedade vahelt ilmus nähtavale uhke talukompleks. Sõna “väike“ ei ole siinkohal päris asjakohane. Pole kohe üldse asjakohane! Väike-Saadu oleks justkui omamoodi kena väike küla. Kui hakkasime hiljem katuseid ja muid rajatisi kokku lugema, sai neid kokku päris palju – elumaja, saunamaja, grillimaja, mängumaja, suitsusaun, autode varjualune, kuur, rularamp, korvpalliväljak, suur ja väike kasvuhoone. Ja mis veel üllatavam – see kõik on siia rajatud seitsme aasta jooksul.