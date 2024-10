Selle kodu lugu on üllatav ja uskumatu. Sest kuidas teisiti kirjeldada olukorda, kus üks väga noor inimene on teadlikult võtnud endale lausa hullumeelsena näiva ülesande taastada ja suures osas uuesti üles ehitada üks hääbuma hakkav talukompleks. Otseseid sidemeid Markusel Kaasu taluga pole, kui vaid see, et tema pere kodu asub siit mitte kaugel, metsa taga järgmises külas.