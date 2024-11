Kui alustada, tuginedes kirjandusklassikale, siis... kui Oma Kodu Varpe külla jõudis, polnud sügis veel kohal. Vähemasti mitte selline tuuline-vihmane-külm, nagu me oleme harjunud. Oli peaaegu et suviselt soe ja päikesepaisteline, puude-põõsaste kirkad värvid innustanuks iga kunstnikku pintsli järele haarama.

Siinsamas kõrval on puude vahelt näha Katrini ema sünnitalu, mis ootab veel uuendamist ja taastamist. Maja juures sirgub noor kaasik, pererahva enda istutatud. Koos vana kinnistuga on maad pisut üle kahe hektari. Parajalt nii väike, et tunda end koduselt, ja parasjagu nii suur, et korrashoiuga igav ei hakkaks.