Jah, just nii ongi. Kadakad on suured ja kõrged nagu puud. Selle uhke kadakametsa seest pole maju õieti nähagi. Triinu Sooääre ja Meelis Vallaste Männijuure talu Muratsi külas on igati oma nime väärt. Väärt kiitmist on ka pererahva lähenemine loodusele ja selle kujundamisele.