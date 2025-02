Ansekülla jõudes on termomeetri näidus tunda kerget miinust, aga Tammeougu küülikud, keda hüütakse jänesteks, naudivad peaaegu et kevadist päikest. Jäneste arv jääb välja selgitamata; esiteks tabab neid elukaid külalisi nähes tohutu elevus, seejärel õigustatud pettumus – porgandeid polegi??? Pealegi lohutab meid hilisem teave, et ka pererahva Excelis on jäneste arvukus üks pidevalt muutuv suurus.

“See siin on meie sinilillemuru!” näitab perenaine Mari Lepik ehk omamatele lihtsalt Tammeougu Mari, aiaäärset ala. “Selle parim hooldus on see, et sa nendega mitte midagi ei tee.” Praegu pole sinililledest peale rohetavate lehtede veel enamat näha. Pole veel see aeg.