Loomingulise inimese kodu võiks või isegi peaks asuma kohas, mis inspireerib, mis on looduslik või loomulik või vähemasti inimsõbralik. Muusikaõpetaja ja viimasel ajal ka muusikalooja Pilvi Karu võib pidada end õnnelikuks loojaks, kellele Looja või saatus või vanemad on andnud just sellise loomeinimesele sobiliku kodu. Mis sellest, et Kuressaare peatänaval, aga iseloomuga majas ja kõigest mõne sammu kaugusel Lossipargist.