Raamatuaastal tuleb leida inimesi, kelle jaoks raamatud on olulised ja eluliselt vajalikud töö, puhkuse, loomingu, suhtluse – ehk siis igas mõttes. Otse Lümanda südames on üks suur ja väärikalt hall maja, mille väärikale ajaloole lisavad kaalu tuhanded raamatud. Ene ja Jüri Kallas ei tea ilmselt ise ka, kui palju neil tegelikult raamatuid on. Hinnangud kõiguvad neljast kuni kaheksa tuhandeni. Ühesõnaga – jumal-seda-teab kui palju. Siin raamatukodus tajud igas toas ja igal sammul, et raamatud on siin peres asendamatud igapäevakaaslased ja mitte lihtsalt riiulitäide.