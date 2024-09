Talukoha nime sel kodul pole, ainult aadress – Kastani tänaval. Ja seegi on petlik, sest mida pole, on kastanid. Kuigi kui tõsisemalt uurida, siis Coopi poe juurest tõesti üks kastaniallee algab ning oma krundile on Jaanus ja Valve Reede kõige muu kõrval istutanud ka kaks kastanit.

“Me oleme siin omanikud 1980. aastast, aga suvesid hakkasime veetma umbes 1994,” meenutab Jaanus asjade algust. “Siia jagati välja ehituskrundid. Naabrimees Alas Paul oli juba mitu aastat varem siia krundi saanud. Muidu oli see kõik veel üks suur pikk põld, mida aiamaana kasutati. Jaan Mägi (Sõrve sovhoosi direktor – T.K) oli siis direktor ja ütles mulle, et kuule, Jaanus, viimased krundid lähevad väljaandmisele, kui sa nüüd krunti ei võta, siis ole ilma edasi. Mitmed olid püüdnud mind ikka kampa rääkida, küll suvilakooperatiivi ja mingisse ehituskooperatiivi. Ei mina tahtnud. Aga naine ikka vahetevahel meenutas, et oleks nagu midagi vaja, ja kui Jaan siis ka veel ütles, et viimane aeg... tuligi otsus ära teha.”