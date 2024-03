Madis Kallas rääkis valitsuse pressikonverentsil, et on olnud ministrina kahes Kaja Kallase valitsuses, varem keskkonna- ja nüüd regionaalministrina.

"Tunnistan, et töö, mida peaminister teeb just välis- ja kaitsepoliitikas, on ülimalt hea ja arvatavasti ka paraku ülekaalukalt kõige tähtsam teema, arvestades praegust sõda Ukrainas," ütles Madis Kallas.