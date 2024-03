SAARLANE ⟩ Igiliikur Hendrik veel ei peatu

“Ilmselt on mul olnud niivõrd tublid treenerid, kes on andnud aastaid püsiva sportliku valmiduse,” tõdeb Hendrik Karlson oma pikka spordimehe teed kommenteerides. “Käsipall on meeskonnaala ja üksi ei saa seda mängida. Sellel pundil, mis meil omal ajal Rein Roosi ja Jüri Lepa poolt kokku pandi, on läinud väga hästi ja praktiliselt kogu aeg oleme võitnud medaleid. Mehed, kellega mängime, on sõbrad, ja kaasatud on ka pereliikmed. Naised on viimased korrad organiseerinud võistlustel käimise ja meie asi on olnud mängida.”