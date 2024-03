Esimesed kolm etendust on läinud täismajale ja välja on müüdud ka järgmise neljapäeva etendus, mida peaks vaatama tulema ka autor ise. Alates möödunud aasta novembrist mängib tükki Ugala teater, Taritu on teine trupp, kes näidendi välja tõi.

"Koju" on traagilises toonis lugu noortest, kes on jäänud elu hammasrataste vahele küll armastuses, küll igapäevases toimetulekus. See on meeldetuletus, mis on elus oluline ja et ka lastel on vaja mõistmist ja tähelepanu.