Koostööharjutusel osaleb ligi sada võitlejat, kellest pooled on Kaitseliidu Saaremaa maleva üksuste liikmed, ülejäänud Prantsuse kompaniist.

Mõne nädala eest Eestisse saabunud Prantsuse kaitseväelaste jaoks on see esimene väljaõppeüritus Lääne maakaitseringkonnas, kus neid on lähikuudel ees ootamas veel hulk väiksemaid ja suuremaid õppusi.