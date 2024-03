Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg kinnitas, et eestlaste hing ihkab saartele.

„Kõige enam tuntakse huvi Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu kinnisvara vastu, aga erilisi suvilaid ja privaatseid kodusid on müügil ka Naissaarel, Pranglil, Kihnus, Ruhnus, Abrukal ja Vormsi saarel. Lisaks on meil üsna palju väikesaari ja laidusid, mistõttu pole ebatavaline, et kinnisvara ostja saab ühtlasi ka saare ainsaks elanikuks.“