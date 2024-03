KOGUKOND ON KAASATUD: Jaanuarikuus käisid kaks kohalikku elanikku koos arendaja esindajatega tutvumas tehnoloogia pakkuja jaamadega Austrias ja Šveitsis.

Jaama rajamise taga on Saaremaa suuremad põllumajandusettevõtted, kes on asutanud Saare Biojaam OÜ. Arendajal on kiire ja ta sooviks projektiga edasi liikuda detailplaneeringut koostamata.