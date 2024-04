Algab sinilillekampaania "Anname au!"

"Veteranikuust ja sinilille kandmisest on saanud elujõuline traditsioon, millega väärtustame veteranide panust Eesti kaitsmisel. Traditsioon, mida teavad nii eestimaalased kui meie liitlased. Alles sel nädalal otsustasime, et Eesti kaitseväelane suundub Euroopa Liidu operatsioonile Punase mere piirkonnas. Veteranikuu annab kõigile võimaluse näidata, et hoolime neist, kes annavad maailma erinevais paigus hindamatu panuse meie kõigi turvatundesse," ütles kaitseminister Hanno Pevkur, kutsudes kõiki kandma sinilillemärki.