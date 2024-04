Saarte Häälega rääkinud naine pole arsti juures käinud vähemalt viis, võimalik, et kümmekond aastat. Polnud põhjust, kuna tervis on korras.

Nüüd on vanus juba selline, et ennetamise eesmärgil võiks verenäitusid analüüsida ja tulemustest lähtuvalt tervise eest hoolitseda. Naine arvas, et kuna ta on sotsiaalkindlustusega pensionär, kes pole seni riigile kulukas olnud, võiks üle aastate vereproovi teha.