Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu sõnul on järelevalveosakonna struktuuri ja kooseisu muutmine seotud ümberkorraldustega töö juhtimisel ja rahaliste vahendite säästlikumal kasutamisel.

"Näeme, et meil on võimalus teha järelevalveosakonna struktuuris ümberkorraldusi nii, et saame kõik praegused ülesanded täidetud efektiivsemalt ja väiksema hulga töötajatega. Sealjuures jääb palgafond samaks, mis võimaldab maksta teenistujatele konkurentsivõimelisemat töötasu. Struktuuri muudatus võimaldab ühtlustada ka büroode töökoormust," selgitas Avarsalu.