Riik toetab valla väikekoolide arendusprojekti 1,4 miljoni euroga

Projekti "Saaremaa valla väikekoolide võimestamine" kogumaht on 2 334 860 eurot, millest toetus on 1 400 916 eurot ja omaosalus 933 944 eurot. Vallavalitsuse arendusjuhi Renate Tüütsi sõnul on projekti esmane eesmärk võimestada Saaremaa väikekoole, et tagada valla kõigis piirkondades ühtlaselt kvaliteetse ja vähemalt kuni 4. klassini kodulähedase haridusteenuse kättesaadavus.