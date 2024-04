“Nagu näiteks 29. märtsil ehk Suurel Reedel, mil oli pimedal ajal probleeme avalikus ruumis liikumisega,” märkis ta, mööndes, et ka varasematel nädalavahetustel on selliseid olukordi tekkinud. “Kas vald püüab nii kokku hoida ja oma rahalist seisu parandada?” uuris ta vallast.

Vallast vastati talle, et tema info on edastatud tänavavalgustuse eest vastutavale Kuressaare Soojusele ja avaldati arvamust, et tõenäoliselt on tekkinud niiskuse tõttu kusagil lühis. Kindlasti ei olevat aga tegemist kokkuhoiuga.