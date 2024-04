Kuressaares on terve rida nn kiirsöögikohti, kust saab osta burgerit. Millist aga võtta, millist jätta või õigupoolest – milline ikka see kõikse parem on? Saarte Hääle toimetus võttis kätte ja mekkis ära kaheksa burksikoha toodangu. Valikusse sattusid kohad, mis pole päris restoranid, aga kus burkse vihutakse teha sellegipoolest suure pühendumusega.