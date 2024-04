KÜLAVAHELOOD ⟩ Kärla eakad asutasid seltsingu Kärla käbid

Saadet sisse juhatades annab saatejuht Aare Laine teada, et jürikuu esimesel neljapäeval oli ta ühe uue ühenduse sünni juures. Enne intervjuude vooru loeb saatejuht ette lause, mis toob esile loodud seltsingu, nimega Kärla käbid idee. Juhindutakse põhimõttest, mille on välja öelnud pastor Joel Osteen."Teie ees olev elu on palju olulisem kui teie taga olev elu."