MUHU UUDISSED ⟩ Juu uotab jüribed

Terit! Ikka öetse, et Eestimua oo nii pissike, et siin kõik tundvad kõiki, mis oo mudud sulatõsi. Kuskil jutuaamaks lähäb, siis jälle tuleb välja, et kiegid oo kellegid tuttav või kogunisti isioma. Ja kilumietrid pole kua Sõrvest Narva nii undrehti palju kokku.