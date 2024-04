Kuressaare loodusfestivalil saab õppida putukahotelle ehitama

Putukatel on lisaks taimede tolmeldamisele ökosüsteemis mitmeid olulisi rolle. Näiteks aitavad nad kaasa maha langenud lehtede ja puude lagunemisele või täites tähtsat osa lindude toiduahelas.

Üheks putukate elurikkuse toetamise võtteks on koduaedadesse putukahotellide rajamine, aidates sellega kaasa liikidele talvitumise, paljunemise või varjetingimuste loomisele. Mida erinevamast materjalist on n-ö tubade sisemus, seda erinevamaid putukaid sinna elama asub.

Sarnaselt keeleuuendaja Johannes Aaviku kirjeldusele oma ideaaltoast, kus ta ütles nii: "See kitsas ruum on mu maailm, siin elan, töötan, siin ilutsen, siin saan kõiki teateid välise maailma üle...", saab lähtuda ka putukahotelli rajamisel. Putukate jaoks ei ole oluline kas rajatud „hotell“ on suur või väike, putukad tervitavad rõõmuga kohta, kus peatuda.