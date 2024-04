Mõntu pargis avati uus infotahvel

Üks 91 kuunarist kandis nime Mõntu. Praegu näeb selle laeva vrakki Tallinnas Linnahalli kõrval meres. Kuunar uputati sinna 1960-ndate aastate alguses kolhooside vahelise laevatehase sadamamuuli täiteks. Vanemad meremehed mäletavad, et Mõntu on ka saarlastele Roomassaare sadamasse kaupa toonud.

Stendil on fotod koos sinna juurde kuuluva infoga ka teistest samatüübilistest laevadest. Paljud meremehetarkusi omandanud saarlased on teinud oma merepraktika laeval Vega, mis pikalt seisis Pirita kai ääres. Praegu on see barkantiin Soomes Pietarsaaris taastamisel.