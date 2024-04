Vöimaluse fondi kevadvoor on avatud

Oodatud on projektid, millel on laiem kogukondlik mõõde, selge jätkusuutlikkus ja omaosalus vähemalt 10%. Taotlejateks saavad olla ainult mittetulundusühingud ja sihtasutused (mitte eraisikud ega äriühingud). Taotlusvormi, samuti varasemalt rahastatud projektide nimekirjad, leiab Vöimaluse kodulehelt www.voimalus.org.

2019. aastal asutatud Vöimaluse fondist on rahastatud juba üle 330 taotluse rohkem kui poole miljoni euro eest. Toetatud on rohkelt erinevaid kultuuri-, noorte, spordi- ja väärikate projekte ning kogukondlikke tegevusi ja investeeringuid. Taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas juunis ja detsembris. Lisaks korralistele voorudele on fondi rahastaja Kristjan Rahu teinud ka mitmeid sihtotstarbelisi annetusi kogukonna heaks, näiteks 100 000 eurot COVID kriisi ajal Kuressaare Haigla toetuseks jne.