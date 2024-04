"Rimi majast oleksime pidanud juba kaks aastat tagasi ära minema, praegu saime Auriga keskusega toreda lepingu ning kolisime oma olemasoleva kauba sinna ringi," rääkis Sohva Outleti omanik Margus Sunduk , kes on Saaremaal mööbliäris tegutsenud juba 15 aastat.

Vaatamata sellele, et Sunduki sõnul on Auriga keskuses väga toredad inimesed, on Sohva sealsel rendipinnal maksimaalselt kaks-kolm kuud.