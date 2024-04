Mullu toimepandud väärtegude hulk oli Haameri sõnul sarnane varasemate aastatega. Niisamuti proportsioon. “Enam-vähem igal aastal on kõige enam erinevaid kalapüügiga seotud rikkumisi, mis on Saaremaa mõistes ka ilmselge, kuna meri on ümberringi – palju kalapüüki, rohkem rikkumisi,” nendib Haamer.