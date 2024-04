Õigemini on see lugu Oskar von Ekesparrest, kes 1873. aastal omandas Sõrves Mõntu mõisa koos Koltse mõisakesega ja 1876. aastal Sääre mõisa koos Põdra karjamõisaga. Ühendatuna hakkas see mõisate kompleks kandma nime Olbrüki mõis. Elamiseks ehitas omanik esinduslikuna välja Mõntu mõisasüdame. Et mõisa hooned ja park seisusekohaselt välja arendada ei säästnud ta jõudu ega raha.