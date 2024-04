JAGAMISELE LÄHEB 40 000 EUROT ⟩ Saaremaa üritab pere-, eri- ja hambaarstide puudust leevendada

Hindamiskomisjoni esimees, Saaremaa abivallavanem Liis Lepik nentis, et kauaoodatud aeg on käes ja valitsus kuulutab taas välja vooru pere-, eri- ja hambaravi eriarsti toetuse taotlemiseks.

Ta tõdes, et just meditsiinivaldkonnale fokusseeritud toetusmeede lähtub teadmisest, et halva kättesaadavusega tervishoiuteenus on üks võtmevaldkondi, mis inimese elukvaliteeti negatiivselt mõjutab.